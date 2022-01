Il Chelsea segna, Shearer: “Sorpreso dalla reazione di Lukaku. Questo mi dice…”

L'ex attaccante del Newcastle sorpreso dalla reazione del belga al gol del Chelsea

Alan Shearer ha analizzato la deludente prestazione di Romelu Lukaku in Chelsea-Brighton. L'ex attaccante del Newcastle è rimasto particolarmente sorpreso dalla reazione del belga al gol di Ziyech. "Quando la palla si insacca in fondo alla rete, dai un'occhiata a Lukaku, dai un'occhiata a Hudson-Odoi, dai un'occhiata a Kante quando la palla entra in rete, loro non esultano, non c'è una reazione".