CdS – Inter, in Supercoppa con fame insaziabile e col tocco magico di Inzaghi

All’appuntamento di gala l’Inter si presenta con una fame insaziabile. Da capolista del campionato forte di miglior attacco, miglior difesa e capocannoniere del torneo. Prima di rituffarsi sulla Serie A e capire se arriverà allo scontro diretto con la Juve da lepre o inseguitrice, Inzaghi chiederà ai suoi uno sforzo supplementare per impreziosire un ciclo che lo vedrà in nerazzurro almeno fino al 2025, dopo il rinnovo annunciato lo scorso settembre. Il suo tocco magico in gara secca era tornato prepotentemente a galla anche nel corso della passata stagione. Non soltanto per l’accoppiata Coppa Italia-Supercoppa, ma anche per il cammino fatto in Champions dagli ottavi in poi con 4 vittorie e 2 pareggi prima della finale di Istanbul.