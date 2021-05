Cecchetto: “Inno Inter? È la colonna sonora dello scudetto. Dopo tanti anni giusto cambiare”

Il produttore ha raccontato come è nata la canzone dell'Inter fatta insieme a Max Pezzali e Mirko Mengozzi

"Siamo particolarmente contenti perché per la prima volta un inno calcistico è cantato anche da una donna, a sottolineare l’importanza dell’uguaglianza di genere. Non ci rivolgiamo soltanto ai tifosi, ma alle tifoserie, ormai gli stadi sono pieni di donne e famiglie”

“Mirko me l’ha proposto, la musica mi è piaciuta, anche la frase iniziale, ho chiamato Max Pezzali e l’abbiamo rielaborato insieme. Più che un inno è una canzone, la colonna sonora dello scudetto”.

“Pazza Inter”, cantato dai giocatori, è stato un inno molto amato, che Conte non ha più voluto perché non voleva un’Inter “pazza”, non sarà semplice rimpiazzarlo…