Čeferin: “Agnelli? Quest’uomo non esiste più, mi ha mentito. So per certo…”

In una lunga intervista a So Foot, Čeferin è tornato a parlare della Superlega e ha sferrato un duro attacco nei confronti di Agnelli

"I protagonisti possono essere classificati in tre categorie. Nella prima ho messo Andrea Agnelli. Ecco, è personale. Ai miei occhi, quest'uomo non esiste più. Pensavo fossimo amici, ma mi ha mentito in faccia fino all'ultimo minuto dell'ultimo giorno, assicurandosi che non ci fosse nulla di cui preoccuparsi. Mentre il giorno prima aveva già firmato tutti i documenti necessari per il lancio della Superlega. Nella seconda categoria colloco un gruppo di leader che sentivo molto vicino a me e che mi dispiace che non mi abbiano detto in anticipo cosa avevano in mente di fare. Infine, nell'ultima categoria, ci sono i manager con i quali non ho avuto contatti privilegiati. Non li biasimo, ma anche loro dovranno subire le conseguenze delle loro azioni".