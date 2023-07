Intervenuto ai microfoni di Libero, Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato così di Romelu Lukaku: «Se mi ha stupito? Per nulla. Non commettiamo l’errore di meravigliarci di queste cose. Oggi il calciatore è nelle mani di un agente che fa il bello e il cattivo tempo. Dominano soltanto i soldi. Non scandalizziamoci, così va il mondo nel 2023».