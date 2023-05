GdS – City durissimo, ma l’Inter sa difendersi meglio di un flaccido Real Madrid

Sarà il Manchester City l'avversaria dell'Inter in finale di Champions League il 10 giugno a Istanbul. La squadra di Guardiola ha annientato il Real Madrid ieri sera, proiettandosi così da gran favorita all'ultimo atto della competizione che Guardiola bramava ormai da diversi anni. Non sarà per nulla facile, ma l'Inter si giocherà le sue carte.

Ne parla anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Se questo è il City di Istanbul c’è da aver paura. Terrore puro. Per l’Inter sarà dura, durissima. Anche se i nerazzurri oggi sanno difendersi molto meglio di un Madrid mai così flaccido, confuso e senza che uno dei suoi simboli storici sia stato all’altezza. Neanche Ancelotti: doveva arrivare il giorno in cui la rimonta impossibile non sarebbe riuscita, ma non così. Il City è una macchina da gol e spettacolo spietata, straordinaria, infinita. Ma il Real Madrid è stato spazzato via, travolto, annichilito e umiliato oltre il 4-0. Una partita epica per motivi che nessuno avrebbe mai immaginato: i campioni d’Europa ridotti a difendersi come una provinciale e a subire dal 1’ al 90’