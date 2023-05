Colonnese: “L’Inter non sottovaluterà la finale”, Galante: “Difensori bravi nonostante…”

Tanti ospiti ai microfoni di Inter TV per la finale di Coppa Italia nella quale si affronteranno Fiorentina e Inter. Le parole di Ciccio Colonnese : "L'Inter parte con i favori del pronostico. Ma la Fiorentina si è allenata bene. L'Inter non deve sottovalutare la finale e non lo farà. Queste finali bisogna vincerle sempre. Questa Inter è cresciuta molto, dal Benfica ha cambiato convinzione. Ha iniziato a difendersi bene, a essere una squadra molto corta. E ha cercato di andare più avanti possibile in tutte le competizioni. Ha concluso bene il lavoro che aveva iniziato".

Anche Fabio Galante ha analizzato la partita: "Chi viene chiamato in causa ha fatto sempre grandi prestazioni. Questo vuol dire tanto. Giusto parlare dell'attacco ma poi penso che è la squadra che deve essere squadra. Soprattutto in queste finali. Più che un reparto è proprio la squadra. L'allenatore ha migliorato i suoi giocatori. Cosa è cambiato non lo so. Ci sono stati alti e bassi ma nello sprint finale ha trovato grande qualità e condizione fisica. Tornare a fare di nuovo una finale di Coppa Italia vuol dire che hai messo delle basi molto importanti. I difensori sono stati bravi nonostante l'assenza di Skriniar. Credo che poi alla fine è la squadra che è migliorata a livello di attenzione. Sono emersi i valori di tutti questi giocatori. Da applaudire anche i portieri, entrambi sono forti. La solidità difensiva è sempre il punto di forza delle squadre che vogliono vincere qualcosa. Ero a Barcellona Lisbona, Porto... se non avevi questa forza non arrivavi in finale".