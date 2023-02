Caso Negreira, comunicato dei club della Liga: non firmano Real Madrid e Barcellona

Come auspicato dall'Atletico, alla fine le società del massimo campionato spagnolo hanno sottoscritto una nota congiunta sulla questione che riguarda i pagamenti effettuati dal Barcellona fra il 2016 e il 2018, ufficialmente per delle consulenze, alla società che faceva capo all'allora vicepresidente della commissione arbitrale. La nota è stata firmata anche dai club di seconda divisione, per un totale di 40 su 42: all'appello mancano Real Madrid e Barcellona che "hanno mostrato delle obiezioni a questo comunicato congiunto per motivi differenti".