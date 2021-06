Conte, restano due panchine: “Cerca un progetto ambizioso, oltre al Tottenham…”

L'interesse del Tottenham e non solo, l'ex allenatore dell'Inter attende sviluppi su un'altra panchina.

L'interesse del Tottenham, ma non solo. Antonio Conte attende novità anche su un'altra panchina dopo l'addio all'Inter. L'allenatore, ora in vacanza, aspetta aggiornamenti dal suo entourage in vista della nuova stagione. Come riporta l'edizione online della Gazzetta dello Sport, "Conte è in cerca di un progetto ambizioso. Sfumata la panchina del Real, in stand by quella del Psg (con Pochettino che vorrebbe la risoluzione del contratto, ma Leonardo gli ha ricordato che ci sono altri due anni di contratto), resta la pista inglese, dove Conte ha già vinto la Premier al primo colpo col Chelsea, nel 2017. Le parti sono entrate in contatto nei giorni scorsi e si stanno avvicinando, malgrado una distanza iniziale di 3 milioni tra domanda e offerta", si legge.