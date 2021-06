Sky – Conte-Tottenham: contatto. Progetto illustrato all’ex tecnico dell’Inter

Stando a quanto scrivono i giornalisti del canale satellitare gli Spurs avrebbero parlato con il mister e con lui starebbero ora trattando

Da Skysport arriva l'indiscrezione che parla di Antonio Conte e dei suoi contatti con il Tottenham. I giornalisti del canale satellitare parlato del club inglese e sottolineano come abbiano contattato l'ex tecnico dell'Inter . Con lui si sarebbe parlato del progetto degli Spurs e si è parlato anche di contratto e stipendio. Levy vuole un progetto importante per il club inglese e potrebbe convincere anche Harry Kane a restare.

Ma non è ancora una trattativa chiusa. L'allenatore pugliese resta tra le opzioni. C'è ancora Pochettino in lizza. Ma il PSG al momento non è intenzionato a lasciarlo partire.