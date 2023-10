Per il Corriere della Sera è Marcus Thuram il migliore in campo dei nerazzurri in Inter-Benfica. Per l'attaccante francese, autore del gol vittoria, il voto è 7,5: "Lukaku chi? Prima il derby, ora la notte di Champions col Benfica. Freddo come ghiaccio nel tiro da tre punti, e poi rifinisce, inventa, pressa. San Siro trattiene il fiato quando si ferma, è ai suoi piedi. Indemoniato".

7 per Benjamin Pavard: "Benji l’interista fa alzare in piedi i tifosi per come si avventa sugli avversari, elegante ma implacabile. Preciso anche in impostazione. Un valore aggiunto". 7 anche per Simone Inzaghi: "Impressionante come la sua Inter cambi ritmo nei primi venti minuti del secondo tempo. Mette alle corde il Benfica, controlla partita, cambi, risultato. Queste partite non le sbaglia mai".