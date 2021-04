CorSera – Dagli schiaffi ai baci, l’Inter come zio Paperone non lascia nulla

Il focus proposto dal quotidiano dopo l'undicesima vittoria consecutiva della squadra di Antonio Conte

L' Inter non vuole più fermarsi. La squadra di Conte ha inanellato l'undicesima vittoria di fila, mantenendo un corposo distacco sulle inseguitrici.

Il Corriere della Sera si è soffermato sulla gara col Cagliari: "Dagli schiaffi ai baci. L’Inter accumula punti e vittorie. Come l’avaro Zio Paperone non lascia giù nulla e aumenta il suo bottino. Il deposito nerazzurro è strapieno, il countdown scudetto partito da tempo. La fotografia dell’undicesima vittoria di fila è l’esultanza di Antonio Conte. Una corsa al fischio finale, il bacio stampato in fronte ad Hakimi, lo stesso che a Parma si era preso uno schiaffetto, di ringraziamento sia chiaro. Un vero abbraccio scudetto con i suoi ragazzi".