Costacurta: “Scudetto? Lo vincerà l’Inter. Per la Juve non indispensabile arrivare prima”

L'ex difensore del Milan Costacurta ha parlato a Sky Sport dell'uscita dalla Champions League della Juve e della lotta al vertice in Serie A con l'Inter favorita per la vittoria finale:

"Credo che lo scudetto lo vincerà l'Inter, è abbastanza chiaro anche dalla condizione. In questo momento il Porto è più forte della Juve. Se la Juve d'ora in poi inizierà a vincere e convincere e a far vedere qualcosa dal punto di vista di gioco, non è indispensabile che arrivi prima".