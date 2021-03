Darmian: “Concentrati fin dall’inizio: più fame per portare a casa i tre punti”

Il giocatore nerazzurro ha parlato di grande concentrazione in quella che si profila una partita difficile: obiettivo tre punti.

"Non stanno vivendo un momento positivo in classifica ma hanno giocatori di qualità che possono far male soprattutto nelle ripartenze. Dovremo stare attenti. Anche l'anno scorso per me è stato un anno importante, ho un bel ricordo di Parma. Ma quando l'arbitro fischierà sarò concentrato solo sull'Inter", ha concluso Darmian.