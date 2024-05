Dopo il cambio di proprietà, l'Inter avrà l'ultimo impegno stagionale oggi a Verona. Poi in settimana al via i primi incontri

Dopo il cambio di proprietà, l'Inter avrà l'ultimo impegno stagionale oggi a Verona. Poi in settimana al via i primi incontri di Oaktree con la dirigenza e e lo staff tecnico.

"Dopo il cambio di proprietà dei giorni scorsi, in settimana si definiranno le date dell’estate nerazzurra, che non dovrebbero però discostarsi molto dal piano originario. Inizio della preparazione intorno al 10 luglio, ma senza i nazionali. A rischio invece la tournée in Cina di fine luglio, anche se per le due amichevoli con Psg e Atletico i cachet sono molto interessanti", scrive La Gazzetta dello Sport.