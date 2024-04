Le due squadre di Milano hanno un ruolino in campionato che nessun'altra città ha in Europa, ma pesa la Champions

L'Inter conquisterà scudetto e seconda stella. Dovrà vincere il derby oppure tutto sarà rimandato alla partita successiva, anche per merito del Milan. Le due squadre di Milano non hanno molte rivali in Europa.

"L’Inter ha dominato il torneo nel gioco e nei risultati, ma se non ha ancora la certezza della seconda stella è per colpa/merito di un Milan capace di tenere un’andatura che senza il percorso marziano dei cugini (26 vittorie, 5 pareggi, una sola sconfitta con un +60 di differenza reti) poteva valere lo scudetto. Così non sarà, ma resta la possibilità di negare la festa a domicilio per Lautaro e compagni. Il fatto che il Milan voglia anche riscattarsi dopo avere perso tutti e 5 i derby del 2023 e che l’Inter sia obbligata a vincere per chiudere i conti regala una scintilla in più tra due squadre che hanno sommato più punti di tutte", scrive La Gazzetta dello Sport.