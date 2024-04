"Dopo il successo del Milan sul Lecce l’Inter non ha altre vie che vincere, per inseguire il traguardo della seconda stella il 22 aprile. Proverà a farlo senza Bastoni e De Vrij, neppure convocati come previsto per Udine: in difesa ci sarà Carlos Augusto vicino a Pavard e Acerbi. Sarà vera Inter, con i titolari a guidare l’assalto. Ad Appiano i ragionamenti sul derby sono vivi: tra giocatori e allenatore c’è la voglia di mettere una ciliegina a un campionato che già di suo ha un posto prenotato nella storia", precisa La Gazzetta dello Sport.