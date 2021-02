Di Marzio: “Genoa a Milano con media da Inter. Lautaro? Si attende…”

Il giornalista si è espresso negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Inter-Genoa

Gianluca Di Marzio, ospite di Sky Sport, ha parlato di Inter-Genoa di oggi pomeriggio. Queste le sue considerazioni: "Nelle ultime dieci partite il Genoa ha la stessa media punti dell'Inter. Anzi, ha subito un gol in meno rispetto ai nerazzurri e ha perso una sola partita.I rossoblù arrivano oggi a San Siro con una media da Inter e questo è motivo di grande consapevolezza per una squadra che è in un ottimo momento. Il rinnovo di Lautaro? L'accordo è arrivato nel corso del mercato di gennaio. Si attende il momento giusto per mettere nero su bianco e questo dipende dalle difficoltà della proprietà".