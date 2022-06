Doveri: “Io arbitro dello scudetto? Non me lo aspettavo. Sulle nostre pagelle ci cade…”

Le parole del Direttore di gara ospite negli studi di Italia 7

L'arbitro Daniele Doveri ha parlato del campionato che si è appena concluso: "Credo sia stato un campionato piacevole, in cui praticamente fino alle ultime giornate tutti gli obiettivi erano aperti, a partire dallo scudetto fino alla salvezza che si è risolta negli ultimi minuti, e con la lotta per un piazzamento Champions League che è stata" a lungo "in discussione. Tutto ciò oltre che appassionare i tifosi, ha appassionato anche noi arbitri, che fondamentalmente amiamo il calcio".

Il direttore di gara era ospite negli studi di 'Italia 7'. Doveri ha arbitrato nelle ultime giornate, le gare di serie A di Milan ed Inter, diventando di fatto arbitro dello scudetto: "Onestamente non me l'aspettavo, però credo sia stato un grosso attestato di stima di Gianluca Rocchi, il mio designatore, che ringrazio, e che testimonia la bontà della stagione che ho percorso. Le pagelle a noi arbitri? Sfogliamo i giornali e l'occhio ci cade. Durante tutta la settimana fa parte della preparazione capire l'umore di una squadra e le tensione di uno spogliatoio, per prepararsi al meglio per l'appuntamento".