ESCLUSIVA Bini: “Bastoni non si tocca! Riprendiamo Lukaku. Suning? Se non è in grado, molli”

Marco Macca

Terminata la stagione con sensazioni contrastanti, l'Inter si è già proiettata alla prossima stagione. Il mercato, infatti, è diventato ben presto argomento dominante, tra possibili colpi e cessioni dolorose. FCInter1908.it ne ha parlato con l'ex difensore nerazzurro Graziano Bini:

Allora Graziano, dopo una stagione del genere prevale la soddisfazione per i due trofei oppure l'amarezza per lo scudetto sfumato?

C'è piacere per i due trofei vinti, ma il campionato è un'altra cosa. Sono abbastanza amareggiato, anche perché credo che questo scudetto lo abbiamo regalato.

Il bilancio di Simone Inzaghi dopo il primo anno all'Inter è positivo?

E' un buon allenatore, ma deve ancora fare un po' di esperienza. Rispetto alla Lazio quest'anno ha fatto un paio di step in più. Il campionato, con la rosa che avevamo... Abbiamo avuto quel calo in quelle 7 partite che non ci hanno permesso di vincere, regalando di fatto lo scudetto al Milan.

Si prospetta un'altra estate di mercato piuttosto difficile. E' d'accordo con il malcontento di una parte della tifoseria verso le mosse della proprietà?

Non so come stiano effettivamente le cose in società, ma di certo non si può disfare una squadra così. Se dovessimo vendere due pezzi pregiati, poi andare a sostituirli non sarebbe così semplice. Questo mi preoccupa un po'. Mi dispiacerebbe soprattutto se dovessimo vendere Bastoni.

Il futuro societario agita tutti i tifosi nerazzurri...

Anche me. Quando non ci sono soldi, diventa difficile. Non possiamo sempre costringere Marotta a fare miracoli. Il problema è: se si è in grado di mantenere l'Inter ai massimi livelli, ok. Altrimenti, non ci sono tante vie di mezzo. Bisogna essere chiari verso i tifosi, altrimenti meglio mollare. Non possiamo sempre vendere i migliori, se no ti ritrovi nei guai.

Ecco, Bastoni. Che ne pensa di questo possibile addio?

E' molto semplice: lui è il miglior difensore in Europa. Andarlo a sostituire non è semplice. Bremer mi piace, ma non so quanto sia conveniente questo cambio.

Bremer come possibile rinforzo comunque le piace?

Molto, molto.

Di chi si priverebbe?

Intanto ci dimentichiamo che abbiamo perso Perisic, che non è una cosa da poco. Certo, abbiamo preso Gosens, ma ha caratteristiche diverse. Non so se riuscirà a fare il lavoro che ha fatto Perisic in questi due anni, in cui è stato senza dubbio il migliore dell'Inter. Di Barella, per esempio, non farei mai a meno. Su Lautaro il discorso dipende un po' da Lukaku. Se riuscisse a venire via dal Chelsea, lo riprenderei subito. Lui tornerebbe qui a piedi.

In entrata si parla di Lukaku e Dybala per l'attacco. Ipotizzando che l'Inter possa arrivare solo a uno dei due, su chi punterebbe?

Lukaku. Se resta Lautaro, si potrebbe riformare la grande coppia. Dzeko farebbe il vice-Lukaku. Senza dimenticare, se davvero arrivasse, Mkhitaryan potrebbe anche fare la mezza punta. Saremmo davvero a posto.

Sarebbe disposto a prenderli entrambi, se questo significasse doversi privare di Lautaro?

Se dovessimo fare un sacrificio e avere poi Lukaku e Dybala in attacco, sì, lo farei.