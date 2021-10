Dzeko, assist e vittoria con la Bosnia. L’attaccante dell’Inter in campo 90′

L'attaccante nerazzurro in campo 90' nel match di Qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Kazakistan

"Impegno internazionale per Edin Dzeko, in campo con la sua Bosnia nel match di Qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Kazakistan all'Astana Arena. L'attaccante nerazzurro, schierato titolare e sul terreno di gioco per 90 minuti, è stato protagonista del successo per 2-0 della sua nazionale".