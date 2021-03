Ermerson: “Mai lavorato con un gruppo così umile. Concorrenza mi stimola”

L'esterno del Chelsea ha parlato a Rai Sport del momento della Nazionale e della prossima sfida contro la Lituania

"Gruppo diverso, mai lavorato con un gruppo così umile. Siamo proprio una famiglia, lavoriamo duramente e siamo felici di stare insieme. Per questo stiamo facendo benissimo. Non è facile in questo momento, non solo nel mondo del calcio, sono 10 giorni che viaggiamo e facciamo tamponi, ma poi abbiamo la soddisfazione di entrare in campo e vincere. Lituania? Abbiamo energie al 100%, siamo un gruppo speciale. Li rispettiamo ma dobbiamo vincere la partita. Concorrenza con Spinazzola? Gran giocatore, mi motiva moltissimo, anche al Chelsea ho compagni di grande livello. Mi piace lavorare con grandi giocatori".