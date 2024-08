Oaktree dice sì a Palacios, prima aveva stoppato due nomi: oggi l’Inter può chiudere

Il giorno di Palacios è arrivato in casa Inter: via libera di Oaktree, che in questo mercato aveva già stoppato due nomi per la difesa

Alessandro Cosattini Redattore 21 agosto 2024 (modifica il 21 agosto 2024 | 09:02)

Il giorno di Palacios è arrivato in casa Inter. Come sottolinea anche il Corriere dello Sport, "oggi, probabilmente già in mattinata, andrà in scena un incontro tra l’Inter e il direttore sportivo dell’Independiente Rivadavia, accompagnato da altri rappresentanti del club argentino, che ieri si sono imbarcati per l’Italia. A Milano, peraltro, c’è già l’intermediario, sempre argentino, che si sta occupando dell’operazione. Insomma, tutto lascia credere che, a stretto giro di posta, possa spuntare la fumata bianca. Tanto più che l’Inter ha già messo sul tavolo un’offerta da 6,5 milioni, con la possibilità di aggiungere alcuni bonus. E il blitz dei dirigenti dell’Independiente Rivadavia fa credere che ci sia la volontà di chiudere. Non è da escludere che ci sia una correzione (leggera) delle cifre e che, come ventilato in questi giorni, nell’affare venga inserita una percentuale di rivendita. Ma le basi per trovare un’intesa definitiva sono state messe.