Inter, vitamina Zielinski: la gestione che ha in mente Inzaghi per il Lecce

Nulla di preoccupante, ovviamente. Ma, ci fosse stato, Inzaghi sarebbe corso ai ripari gettando nella mischia Zielinski, ovvero l’alter ego di Mkhitaryan. Il rendimento dell’ex Roma la scorsa stagione è stato straordinario. Addirittura, è stato l’uomo di movimento che ha disputato più minuti. Ma la carta d’identità non può essere ingannata: i suoi 35 anni restano ed è impensabile che possa essere sempre in campo anche quest’anno. Con Zielinski in squadra, insomma, Inzaghi potrà scegliere di volta in volta. I due sono simili, ma non uguali. Con il passare degli anni, infatti, l’armeno si è evoluto come un centrocampista in grado di garantire equilibrio. Si sacrifica, copre e corre. Il polacco, invece, può essere meno portato a fare legna, ma sulla trequarti può offrire qualche guizzo in più, una maggiore imprevedibilità e, con le doti balistiche che si ritrova, anche un po’ di gol. Contro il Genoa, quando l’Inter stava ancora inseguendo il raddoppio, Zielinski avrebbe fatto comodo anche per quello. Sorprendere l’avversario con una conclusione da fuori può risultare decisivo per risolvere una gara bloccata.

Inter quasi al completo

Con il solo De Vrij fermo ai box (punta al rientro con l’Atalanta, prima della sosta), l’urgenza di Inzaghi è quella di far crescere la condizione alla sua truppa. Molti nerazzurri sono ancora in ritardo e imballati. Quest’estate la preparazione è stata più dura del solito in vista di una stagione che si annuncia lunghissima, con il Mondiale per club in programma tra giugno e luglio. Rientra nelle previsioni, quindi, che adesso manchino freschezza e brillantezza. L’importante però non è lasciare punti per strada. A Marassi, l’Inter ne ha gettati al vento un paio. Ma visto che anche l’anno scorso in casa del Genoa i nerazzurri non andarono oltre il pareggio, non sono scattati allarmi. Contro il Lecce, però, non si può steccare. E sarà più facile fare bottino pieno se i vari Lautaro, Calhanoglu e Dimarco (tra i più in difficoltà contro il Genoa), in questi giorni, aggiungeranno un po’ di benzina ai loro serbatoi", si legge.