Conte: “Eriksen? Contento ma deve diventare più cattivo e fare gol. Scudetto? Dobbiamo…”

Antonio Conte al termine di Inter–Samp: “Questa sera avevamo l’obbligo della vittoria, così si potevano tenere alimentate le speranze per le 12 partite. Lo abbiamo fatto, potevamo essere più sereni e invece alla prima situazione di calcio d’angolo siamo andati un po’ in affanno. Potevamo fare ancora gol. Però bene, i ragazzi hanno fatto una buona partita. Iniziamo questo tour de force sapendo che abbiamo bisogno di tutti e vogliamo fare cose importanti. Problema di condizione? Un problema di andare in affanno. Quando hai le occasioni le devi capitalizzare. A Napoli eliminati per questo. Su calcio d’angolo hanno fatto gol e ci è venuto un po’ di affanno anche se abbiamo avuto le occasioni. I ragazzi mi hanno soddisfatto. Possiamo e dobbiamo continuare ad utilizzare queste soluzioni e nuove soluzioni. Speriamo di recuperare quanto prima tutti i giocatori a disposizione nella rosa. Eriksen? Abbiamo potuto lavorare con lui sia dal punto di vista tattico che fisico. Oggi è un giocatore inserito nell’ingranaggio Inter, ma anche lui deve diventare più cattivo perché oggi ha avuto delle occasioni e deve fare gol. Ma sono contento della sua prestazione e di quella della squadra sapendo che tra due giorni rigiocheremo e saranno tre punti vitali. Comunque se vuoi fare qualcosa di straordinario devi vincere, non ci sono altre soluzioni. Scudetto? Noi dobbiamo alimentare in noi la speranza e la voglia per fare un finale di campionato nel migliore dei modi: siamo a 6 punti a 12 partite dalla fine. Per noi non ci sarà spazio per sbagliare. Lazio e Juve possono sbagliare, noi non possiamo. Dobbiamo trovare una ferocia sotto porta e chiudere le partite. Se durante la partita sei più tranquillo riesci anche a riposare e a non andare in affanno”.

(Inter TV)