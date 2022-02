Eriksen torna in campo, all. Brentford: “Domani giocherà. Sarà giorno straordinario”

L'ex centrocampista nerazzurro torna in campo, giocherà nella sfida tra il Brentford e il Newcastle

A poco più di otto mesi di distanza da quel maledetto 12 giugno 2021, Christian Eriksen è pronto a tornare in campo. L'ex centrocampista nerazzurro è completamente recuperato e riassaporerà il campo contro il Newcastle. "Christian giocherà domani, sarà con noi e scenderà in campo. Sarà un giorno straordinario per tutti noi, ma specialmente per Christian e la sua famiglia", ha detto il tecnico del Brentford Thomas Frank.