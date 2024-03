In gol l'ex Juventus per il momentaneo 2-0 prima del gol che ha rischiato di compromettere il pomeriggio dei colchoneros

Diego Simeone l'aveva previsto. Alvaro Morata ha trovato la via del gol nel match vinto per 2-1 oggi dall'Atletico Madrid contro il Betis, regalando una gioia a compagni e tifosi. Non è stato semplice, perché nella gara di oggi lo spagnolo ha anche sbagliato un calcio di rigore e ha trovato di fronte un ottimo Rui Silva, ma il gol vittoria porta la sua firma.

Out ancora Griezmann, come Gimenez, Azpilicueta e Lemar. Discussione però in Spagna sui cambi di Simeone, giudicati troppo difensivi col rischio di minare una superiorità evidente almeno fino a un certo punto della partita. Vittoria comunque importante per i colchoneros a poco più di una settimana dalla sfida di Champions League con l'Inter.