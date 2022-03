Facchetti: “Brava Inter, giusta risposta al brusio dell’ultimo mese. Spinta in più da…”

L'analisi della prestazione dei nerazzurri contro la Salernitana

Gianfelice Facchetti ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Salernitana, esultando per i gol ritrovati: "Bravi ragazzi! Era questa la risposta che serviva per spegnere il brusio dell'ultimo mese, scrivendo INTER in testa alla classifica anche solo per ventiquattro ore: per adesso può bastare per convincersi che siamo vivi e continueremo a lottare. Mi ostinavo a vedere segnali positivi nel derby fiacco di coppa Italia e, contro la Salernitana, ho ritrovato unità e gambe, la squadra che ricordavo. I primi minuti appartengono a quella che speriamo sia stata una parentesi alle spalle, chiusa una volta per tutte con la traversa di Lautaro. Poi è ritornata l'Inter, con corsa ed entusiasmo, col piacere di giocare e fare gol. Ed eccone uno, due, tre e via così, riportando gli attaccanti al centro del villaggio nerazzurro, manita a una squadra tutt'altro che rassegnata e pronti per il rush finale. Non dubito che una spinta in più sia arrivata dalla presenza sul prato di San Siro di alcuni colossi della nostra storia: Materazzi, Pagliuca, Eto'o, Sneijder. Sopra tutti, il più bauscia tra i bauscia,l'avvocato Peppino Prisco, una delle nostre bandiere più care".