Facchetti jr: “Inter, col Porto piccolo vantaggio. Futuro Lukaku? Ancora presto. Lautaro…”

"Era meglio avere due gol di vantaggio, ma anche questo piccolo vantaggio sarà utile per il match di ritorno. Il Porto è una squadra poco abituata ad attaccare, non sembra avere nelle sue corde queste caratteristiche ma dovrà farlo in ogni caso in Portogallo. Oltre alla vittoria Inzaghi ha finalmente ritrovato Brozovic, Lukaku e Gosens che sono entrati bene nella sfida di Champions”.