Inter, Sneijder e la lettera di Mourinho: “La consegnò a Materazzi e gli disse di…”

L'ex centrocampista nerazzurro racconta un curioso aneddoto sullo Special One

Wesley Sneijder ricorda molto bene il suo periodo all'Inter e in particolare la sua prima stagione in nerazzurro culminata col Triplete. L'ex centrocampista ha ripercorso la stagione di Champions League vinta e racconta un curioso aneddoto su José Mourinho : "Ha sempre avuto momenti speciali con le persone. Qualche settimana prima della finale di Champions, Mourinho ha chiamato Materazzi nel suo ufficio e gli ha detto: 'Ecco una lettera'".

"La metto in una busta, aprila dopo la partita. C'era letteralmente il risultato della finale contro il Bayern Monaco", ricorda Sneijder. "La Champions era il sogno che avevo da ragazzino. Quando ci siamo trovati su quella pedana e mi è stato permesso di toccare la Coppa per la prima volta, l'ho sentita davvero, è stato un momento così unico. Non lo dimenticherò mai".