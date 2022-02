Facchinetti: “Gosens era un pilastro per l’Atalanta, ma i conti devono tornare”

Intervenuto nel corso del programma Tutti Convocati, il leader dei Pooh e tifoso della Dea, parla della cessione del tedesco all'Inter

Intervenuto nel corso del programma Tutti Convocati, Roby Facchinetti, leader e voce dei Pooh, ha parlato dell'addio di Robin Gosens all'Atalanta. "Gosens era un pilastro per l’Atalanta, ma i conti devono tornare in qualche modo, anche perchè la società è sempre stata molto attenta ai temi legati ai bilanci. Mi fido del mister, che perlomeno in campo ha dimostrato di saper portare avanti il suo ruolo benissimo. Detto questo, dispiace veramente tanto".