Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Parma: Lukaku in panchina

Le scelte di Antonio Conte e dell’ex azzurro Fabio Pecchia per la gara di campionato in programma questa sera

Il mercato è ormai alle spalle. Il Napoli l’ha chiuso coi botti, nonostante la mancata cessione di Osimhen che ha creato non poche discussioni nell’ambiente. Ma ora si torna in campo. E in ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro, con Romelu Lukaku in panchina alla sua prima al Maradona: