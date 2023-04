FCIN1908 / Inter, sorpasso completato su Catellani: il post Samaden è Tarantino

Roberto Samaden saluterà a fine giugno quella che è stata la sua casa per 30 lunghi anni. Una vita dedicata al settore giovanile dell' Inter , ricca di successi, di progetti vincenti e di giovani calciatori capaci nel tempo di ritagliarsi il loro spazio nel calcio che conta. La sua impronta non verrà di certo dimenticata. Intanto in casa Inter è stata presa la decisione definitiva relativa al suo successore, che erediterà uno dei settori giovanili più importanti d'Italia.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, l'accordo con il prossimo responsabile del settore giovanile dell'Inter è in dirittura d'arrivo. La dirigenza nerazzurra ha scelto Massimo Tarantino, attuale ds del Siena, che sul suo curriculum può vantare le esperienze maturate con i settori giovanili di Roma e Bologna. Il dirigente del Siena ha sorpassato l'altro profilo in corsa per il posto vacante ad Interello: Andrea Catellani, responsabile del settore giovanile della Spal. Tarantino, ai microfoni di Sportitalia, ha ribadito di essere concentrato solo sulla stagione del Siena. Ma i giochi in casa Inter ormai sono fatti.