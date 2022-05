Ferri: “Inter squadra viva, dopo Bologna tornata più forte. Credo che Inzaghi abbia…”

Nonostante non sia più padrona del proprio destino e reduce dalla brutta sconfitta di Bologna, l'Inter a Udine ha dimostrato di essere ancora viva

Nonostante non sia più padrona del proprio destino e reduce dalla brutta sconfitta di Bologna, l'Inter a Udine ha dimostrato di essere ancora viva e pronta a giocarsi lo scudetto fino alla fine. Riccardo Ferri a Pressing fa il punto sui nerazzurri:

"Milan e Inter stanno bene. Probabilmente l'impegno dei nerazzurri era più difficile, perché veniva dopo e perché l'Udinese sta giocando molto bene. Manca una partita in meno, venerdì l'Inter avrà il vantaggio di giocare prima ed eventualmente aspettare il passo falso del Milan. A Udine ho visto una grande partita da parte della squadra di Inzaghi, che sentiva la pressione di dover vincere per forza. Ha occupato bene gli spazi, è tornata a essere aggressiva nella metà campo avversaria. L'Inter è una squadra viva, tornata più forte. Secondo me Inzaghi ha parlato con la squadra negli spogliatoi dopo Bologna e ne sono usciti più forti".