Fiorentina, Commisso con la polmonite: il presidente torna negli Stati Uniti

Il presidente della Fiorentina torna in anticipo negli Stati Uniti per problemi di salute

Rientro in anticipo negli Stati Unite per Rocco Commisso per una polmonite. Lo spiega la stessa Fiorentina in una nota apparsa sul sito ufficiale. "ACF Fiorentina comunica che il Presidente Rocco Commisso, arrivato in Italia già con una fastidiosa polmonite, d’accordo con lo staff medico della Società e lo staff medico che lo segue in America, ha deciso di rientrare negli Stati Uniti nella giornata di oggi. Le condizioni climatiche non favorevoli e la situazione medica da monitorare hanno suggerito di optare per questa soluzione. La Famiglia Viola augura al suo Presidente un buon rientro".