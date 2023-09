Garlando: “Inter, niente turnover. Inzaghi come il ciclista appena andato in fuga”

Oggi contro il Sassuolo e sabato a Salerno, dove nel torneo scorso lasciò due punti al 90’, Inzaghi chiede la conferma della svolta e di prolungare la striscia di vittorie iniziate in primavera: 7 delle ultime 8 partite del campionato scorso, 5 su 5 in quello attuale. La sensazione che dà il tecnico nerazzurro è quella del ciclista appena andato in fuga che abbassa la testa sul manubrio e pedala a tutta per cercare di aumentare il vantaggio. Infatti pare orientato a non spendere una briciola di turnover. Sembrava che potessero riposare Bastoni e Mkhitaryan, considerando anche la sfida di martedì in Champions, già determinante, dopo il pareggio dei nerazzurri a San Sebastian e la sconfitta casalinga del Benfica nel primo turno. Invece, con i rientri di Barella e Dumfries, con Pavard per Darmian, dovremmo vedere l’Inter titolare. Frattesi torna in panca. Lo spot di Simone: «Toglietemi tutto, ma non il mio Mkhitaryan». Il turnover slitta a Salerno.