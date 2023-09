Inter-Sassuolo, la probabile formazione: Inzaghi dà spazio a Darmian e Mkhitaryan

Questa sera si gioca Inter-Sassuolo al Meazza. Simone Inzaghi è pronto ad affrontare la formazione che nello scorso fine settimana ha battuto la Juventus che intanto ha vinto contro il Lecce ed è di nuovo seconda in classifica. Sembra proprio che dal primo minuto il tecnico nerazzurro abbia deciso di optare per Mkhitaryan al posto di Frattesi.

L'armeno è ormai un punto di riferimento per il mister che, dopo aver fatto rifiatare Barella, lo rimetterà al suo posto in mezzo al campo proprio insieme all'ex giocatore della Roma. Rispetto alla gara contro l'Empoli ci sarà anche il ritorno di Dumfries a destra. In difesa sembra destinato alla panchina Pavard e dovrebbero giocare dal primo minuto Darmian, Acerbi e Bastoni. In avanti Sanchez dovrà ancora aspettare per il posto da titolare: Inzaghi manderà in campo da titolari Thuram e Lautaro. E spera che la ThuLa faccia effetto.