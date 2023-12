GdS – Frattesi, dalle briciole di Serie A al premio Champions: davanti a lui…

Toccherà a lui. La vetrina è importante e Davide Frattesi proverà a mettersi in mostra per convincere Simone Inzaghi che può tranquillamente giocarsela con i due mostri che ha davanti. Stasera sarà in campo dal primo minuto in Inter-Real Sociedad. Spiega la Gazzetta dello Sport: "In Serie A ha messo in fila appena 302 minuti e l’unica da titolare l’ha giocata a Empoli a fine settembre, praticamente un secolo fa. È sempre stato il primo cambio delle due mezzali nell’ultimo quarto, eppure a volte gli sono bastate le briciole per saziarsi, come nel caso del gol trovato nel derby. In Champions, invece, l’alternanza scientifica di Inzaghi lo ha premiato spesso: dopo la panchina a San Sebastian e un risentimento ai flessori della coscia destra che gli ha tolto la possibilità di giocare la prima a San Siro col Benfica, ha fatto 270’ su 270 nelle successive tre.