GdS – Inter, Lukaku non vuole scendere dal trono. La dirigenza gli ha ribadito…

Il punto sul futuro dell'attaccante belga che sembra piuttosto chiaro dopo le sue parole

Le parole pronunciate dal ritiro del Belgio suonano come una fortissima rassicurazione per i tifosi dell'Inter. Romelu Lukaku vuole essere ancora trascinatore in nerazzurro ed è pronto a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Conte resta attrattore potente, ma il belga non ha intenzione di scendere dal trono di re di Milano e andare in una squadra che non ha lo stesso fascino della 'sua' Inter. Le strade del mercato sono pur sempre infinite, ma anche i dirigenti gli hanno ribadito che non c'è intenzione di apparecchiare un tavolo e trattare".