GdS – Inter, Thuram aggiorna il campionario: ieri la chicca che mancava

Ci ha messo il suo zampino, ancora una volta. Praticamente quest'anno è come partire con un gol in più a partita. Marcus Thuram sa sempre come rendersi utile: ieri lo ha dimostrato ancora una volta. Su di lui si sofferma anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Più va avanti la stagione, più Marcus aggiorna il campionario: Thuram si mostra sempre di più per quello che è, un diamante con tante facce e mille riflessi.