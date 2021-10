Makengo: “L’Inter la conosco bene, è una grande squadra. Le loro armi…”

Le dichiarazioni del giocatore bianconero a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Udinese

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Udinese, Jean-Victor Makengo ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del giocatore bianconero: "Secondo me siamo nella direzione giusta, dobbiamo ancora migliorare ed essere concentrati per 90 minuti. Conosco bene l'Inter è una grande squadra. Le loro armi sono la forza della loro squadre. Dobbiamo fare come nelle altre partite. Paragone con Kanté? Mi piace molto, è uno dei tre migliori centrocampisti del mondo. È un giocatore a cui mi ispiro".