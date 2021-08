Glen Johnson: “Lukaku? Non mi piacerebbe rivederlo in Premier, ecco perché”

L'ex giocatore di Liverpool e Chelsea contrario al ritorno dell'attaccante belga in Premier League

Dopo due strepitose stagioni con la maglia dell'Inter, Romelu Lukaku tonerà in Premier League. Entusiasti i tifosi del Chelsea, meno Glen Johnson. L'ex giocatore di Liverpool e Chelsea non vede di buon occhio il ritorno in Inghilterra di Big Roma. "Non sono così sicuro che la Premier League sia adatta a Lukaku a essere onesti".