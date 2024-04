Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno ex Inter ha parlato della sua esperienza all'Union Berlino in Bundesliga

«Io sto bene, anche se le cose non stanno andando come avremmo voluto. Avevamo aspettative diverse, il primo pensiero per me adesso è ottenere la salvezza. A livello personale sono felice di aver giocato con continuità, cosa che non mi era riuscita con l’Inter».