Gravina: “Superlega? Non c’ vertice piramide senza la base. Serve equilibrio”

Il presidente della Federcalcio è tornato nuovamente sulla questione Superlega nel corso di una visita all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 30 APR - "Non può esistere il vertice di una piramide se non c'è la base". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, parlando della Superlega nel corso di una visita all'Aquila per una iniziativa promossa dalla Lega nazionale dilettanti.