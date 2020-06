Guidolin: “Ero uno di quelli che diceva che Eriksen è il giocatore giusto per l’Inter. Conte…”

Francesco Guidolin, ex allenatore e ora commentatore di Dazn, è tornato ad esprimere un giudizio su Christian Eriksen e sulla sua integrazione nel gioco interista: “Ero uno di quelli che diceva che Eriksen è il giocatore giusto per l’Inter. E lo credo ancora. Non è facile neanche per Eriksen mettersi subito in linea con il gioco di Conte. Forse va lasciato un po’ più libero perché negli schemi di Conte è abbastanza schematico. Ma dato che è un giocatore intelligente sono convinto che nella seconda parte di campionato farà vedere tutte le sue qualità e si inserirà nel contesto interista al meglio”.

(Dazn)