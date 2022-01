Handanovic: “Mai semplice contro l’Atalanta, buon punto. La parata più difficile…”

Le parole del Capitano nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Le parole di Samir Handanovic ai microfoni di Inter TV: "Sempre così qua a Bergamo. Mai semplice con loro, soprattutto dopo mercoledì in cui si è speso tanto. Buon punto anche se alla fine potevamo vincerla. Noi abbiamo cercato di fare il nostro gioco e le nostre giocate. Il mio lavoro è di fare il portiere e di parare. Oggi erano un po' più difficili le parate, ma va bene. Sono contento di questo, che ho parato e che la nostra porta è rimasta inviolata e che portiamo un punto a casa. Ci sono ancora partite da giocare. La parata più complicata? Sono tutte complicate, difficile dirlo. Secondo me quella su Muriel non è una parata semplice, soprattutto per come tira lui.