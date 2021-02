Amoruso: “Ibrahimovic a Sanremo? Non è il massimo. Ma con l’Inter…”

L'ex calciatore ha detto la sua sulla partecipazione dello svedese al Festival e l'ha definita come una cosa non entusiasmante

skysportL'ex calciatore ha risposto così: «Beh, dico che non è il massimo. Dico la verità. Un professionista come Ibra voglio vederlo prima allenarsi in campo con i compagni e giocare le partite. Poi insomma, Sanremo... Siamo in un'era mediaticamente diversa rispetto a prima. Ormai si è deciso così. La società Milan ne è a conoscenza e devo dire che lo svedese anche contro l'Inter ha dimostrato di stare bene. È stato un giocatore pericoloso, che poteva andare in gol diverse volte, ma dal punto di vista della forma non mi entusiasma la sua presenza a Sanremo».