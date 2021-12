Il bluff di Icardi sull’addio al calcio smascherato da Wanda durante la sua intervista

Sbugiardato l'annuncio dell'ex giocatore dell'Inter: ecco cosa è emerso dall'intervista di Wanda.

L'intervista rilasciata da Wanda Nara a Susana Gimenez in merito allo scandalo che ha visti coinvolti il marito Icardi e China Suarez ha sollevato ulteriori polemiche, accendendo i riflettori su alcuni dettagli inaspettati. La conduttrice argentina ha voluto rendere merito al giocatore del Psg, dicendosi molto impressionata della sua decisione di dire addio al calcio nel caso Wanda lo avesse lasciato. A quel punto Wanda è intervenuta con una risata nervosa e una faccia che lasciava intuire che non fosse convinta che ciò sarebbe davvero potuto accadere. Mauro Icardi ha confermato l'impressione: “Sono cose che si dicono, ma ehi, sono stati momenti tristi che abbiamo dovuto vivere. Ovviamente l'amore che provo per lei è noto a tutti”.