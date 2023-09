Impallomeni: “Juventus? Allegri deve vedere lo scudetto da vicino. Non fenomeni ma…”

"Ha reagito con una prestazione non brillante nel primo tempo, ma nel secondo ho visto la voglia di lottare di mantenere un profilo basso. Hanno lottato tutti insieme, nonostante i limiti. Ha battuto meritatamente il Lecce. ha mandato un messaggio chiaro, possono rimanere attaccati al treno che conta giocando in maniera operaia. Non sono fenomeni, ma così possono rimanere in alto. Lo scorso anno partite del genere non le avrebbe mai vinte. Il Lecce era la squadra più in forma del campionato e non ha mai tirato in porta. Allegri deve percorrere questa strada, costruire la classifica e poi togliersi nel finale delle soddisfazioni, magari non vincere lo Scudetto ma vederlo da vicino. Serve trovare continuità di prestazioni e non era facile dopo il ko di Sassuolo ripartire".