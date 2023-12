Inter-Atletico, Griezmann: “Chi guarderà la gara si annoierà un po’ perché sono due squadre…”

Intervistato da As, l'attaccante francese ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League

Agli ottavi di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi affronterà l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I nerazzurri dovranno tenere d'occhio in particolare Antoine Griezmann che in questa stagione è il vero faro per i colchoneros.